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С 24 по 26 февраля 2017 года в Риге будет проходить Латвийская книжная выставка, где Россия выступит в качестве почетного гостя.

На российском стенде будет экспонироваться около тысячи наименований книг от ведущих издательств России, среди которых «Априори-Пресс», «Алетейя», «АСТ», «Эксмо», «Умная бумага», «Дрофа-Вентана», «Самокат», «Малыш» и другие. Посетители стенда смогут ознакомиться с классической и современной литературой, выпущенной в России, и приобрести издания, которые их заинтересуют.

Более 30 известных российских авторов – Эдвард Радзинский, Евгений Костин, Сергей Воробьев, Григорий Остер, Майя Кучерская, Елена Тулушева, Роман Рубанов, Александр Снегирев, Игорь Жуков, Денис Драгунский, Слава Сэ, Макс Фрай, Андрей Геласимов, Вера Скоробогатова и другие встретятся с читателями, представят свои книги и станут участниками публичных чтений и автограф-сессий.

Александр Снегирев

Для участия в мероприятиях выставки в Ригу приедут директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, издатель Елена Шубина, писатель, сценарист, режиссер, актер Александр Адабашьян, представитель Государственного Института русского языка им. А.С.Пушкина Марина Белобородова, заместитель директора музея им. М.А.Булгакова Александр Годованец и другие.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина

24 февраля в 12:00 состоится торжественное открытие Российского национального стенда в выставочном центре «Кипсала». В церемонии примут участие специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, а также авторы, деятели культуры и искусства.

Андрей Геласимов

В этот же день на большой сцене выставочного комплекса состоятся встречи с популярными российскими писателями Денисом Драгунским и Григорием Остером, пройдут развивающие мастер-классы для детей от ведущих детских издательств «Малыш», «Самокат», «Умная бумага» и др. В «Гостиной писателя» мастера современной прозы будут презентовать свои новые книги и альманахи.

На выставке пройдёт круглый стол издателя Елены Шубиной «Жизнь сегодняшней России как табу: почему о ней не пишут современные русские прозаики?». Куратор детского Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Дарья Шестухина представит проект и пригласит к участию в нем юных жителей Латвии. Гостям национального стенда презентуют альбом «Полет над Россией», в основе которого - снимки природных, исторических и архитектурных объектов российских регионов, сделанные с различных летательных аппаратов. ТАСС представит фотоальбомы на английском и русском языках, где отражена летопись важнейших событий в истории России, включая самые яркие моменты участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх.

В Балтии не иссякает интерес к русской литературе, а российские издатели и авторы с большой любовью едут в Ригу. Книжная выставка объединит читателей, авторов, студентов, преподавателей из Латвии и России на ключевом событии российской программы - Марафоне русских чтений - своеобразном литературном путешествии для слушателей и участников. Чтецы познакомят слушателей с отрывками из произведений современных авторов сразу на нескольких площадках: в выставочном центре «Кипсала», Доме Москвы, Отделении русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета, Библиотеке им. Н. Задорнова, книжном магазине «Янус».

В Доме Москвы известные писатели Эдвард Радзинский и Григорий Остер встретятся со своими читателями. Еще одно важное мероприятие этого центра культуры и делового сотрудничества России и Латвии – эксклюзивный премьерный показ фильма Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой «Хрустальный ключ, или Жили-были мы», основанный на сюжете их книги. В фильме заняты такие артисты, как Дмитрий Певцов, Елена Сафонова, Алена Бабенко, Владимир Ильин, Леонид Бичевин, Светлана Иванова, Михаил Жигалов и Александр Адабашьян. 25 февраля посетители выставки смогут увидеть фрагмент фильма на российском стенде, а 26 февраля гости Дома Москвы узнают все подробности о кинокартине от её создателей.

Специальная экспозиция Правительства Москвы представит 300 лучших книг столицы от издательств «Вече», «Белый город» и др. Татьяна Веденеева и Борис Грачевский познакомит читателей с детским проектом «AnimalBooks: Занимательная зоология». Предмет особой заботы и гордости – специальные книги для детей с нарушениями зрения. О них педагогам и учащимся специализированной школы для детей с нарушениями зрения «Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola» расскажет заместитель Председателя Правления Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» Татьяна Деген. По окончании выставки все книги национального стенда будут переданы в дар библиотекам и культурным центрам Латвии.