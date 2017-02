Культура |

Участник британской группы The Beatles Пол Маккартни принял участие в записи альбома другого члена коллектива Ринго Старра. Об этом сообщает Billboard в понедельник, 20 февраля.

Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни. «Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную бас-партию. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — говорится в подписи.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. ️ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017

Бывший барабанщик The Beatles также опубликовал снимок с американским гитаристом Джо Уолшом из группы Eagles, который тоже принял участие в создании пластинки.

