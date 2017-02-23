Культура |

С 24 по 26 февраля в выставочном зале на Кипсале состоится традиционная международная книжная выставка "Латвийская выставка книг – 2017".

Ее посетители смогут познакомиться с новинками латвийских и зарубежных издательств, встретиться с авторами книг, принять участие в книжных презентациях и других мероприятиях, а также поменять прочитанные фолианты на другие в специальном пункте обмена книгами Рижской Центральной библиотеки.

Обмен книгами происходит бесплатно. Прочитанные книги можно поменять на другие вне зависимости от их стоимости и содержания. Устроители убедительно просят приносить не макулатуру, а только такие книги, которые бы хотелось взять самим.

Сейчас в обменном фонде Рижской Центральной библиотеки "книжный капитал" состоит из более чем 3000 книг. Это и художественная литература, и отраслевая, а также книжки для детей и подростков на латышском и других языках. Подыскать книгу для обмена помогут работники Рижской Центральной библиотеки.

Пункт обмена книгами будет работать:

24 февраля – с 10.00 до 18.00;

25 февраля – с 10.00 до 17.00.

Больше информации о празднике книг читайте здесь.