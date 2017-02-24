Культура |

25 марта в рижском клубе "Melnā Piektdiena" пройдет творческий вечер в рамках фестиваля, посвящённого XX веку. Темой мероприятия станут легендарные музыканты того времени - Виктор Цой, Сергей Бодров-младший, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.

"Это культовые личности, творчество которых мы до сих пор помним, уважаем, слушаем, cмотрим. Они должны оставаться в нашей памяти навсегда как лучшие исполнители, авторы своих песен и актеры. Также этот год мог бы стать юбилейным для Виктора Цоя. 21 июня ему могло бы исполниться 55 лет, - говорят организаторы.

В концерте примут участие такие исполнители, как: Тамара Рутковска, ППШ, Rest'Art, Koma FM, СерыйWOLK, Symphodia, Flamia Gella и АлекСаш & co.

Гости концерта услышат кавер-версии известных песен Цоя, Талькова, Высоцкого, а также композиции фильмов Бодрова "Брат", "Брат-2" и "Сестры" в исполнении местных популярных музыкальных коллективов, а также услышат самые популярные композиции артистов.

В перерывах будут демонстрироваться тематические видеоролики.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице в Facebook.

Сергей Бодров - российский режиссер, актер, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах "Кавказский пленник", "Брат", "Стрингер", "Брат 2" и "Медвежий поцелуй", ведущий телепрограмм "Марафон-15", "Взгляд" и проекта "Последний герой".

Виктор Цой является феноменом отечественной рок-музыки. Лидер рок-группы «Кино», музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения Перестройки. Творческое наследие, которое певец оставил за свою, к сожалению, недолгую жизнь, неоднократно переосмысливалось как его современниками, так и следующими поколениями музыкантов.

Владимир Высоцкий - гениальный поэт, живший и творивший в Советском Союзе, киноактёр, автор прозаических произведений; был ведущим актёром в театре на Таганке, исполнял собственные написанные песни на русской семиструнной гитаре. В 1987 году посмертно удостоен Государственной премии СССР.

Игорь Тальков, русский музыкант, поэт, актер. Родился 4 ноября 1956 года. Трагически погиб 6 октября 1991 года. Короткая, но яркая жизнь человека, которого можно смело причислить к истинным патриотам cвоей родины.