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Итальянская актриса Моника Беллуччи, участвовавшая в 45-м Белградском кинофестивале FEST, вызвала шок у сербской публики своим негативным высказыванием о мужчинах. «Мужчины — скоты», — ответила она журналистам на просьбу сказать любую фразу по-сербски, после чего «грациозно удалилась». Об этом пишет сербская газета Blic.

Одно местное СМИ вышло с заголовком: «Будут ли мужчины так же любить Монику после этих слов?».

Однако режиссер Эмир Кустурица вовремя подоспел для спасения репутации Беллуччи. В ответ на недоуменные вопросы репортеров о сербских высказываниях итальянской актрисы он рассмеялся и объяснил, что это реплика артистки из фильма «По млечному пути». Там, в одной из сцен, она говорит своему возлюбленному: «Мужчины — скоты!», а он отвечает: «Да, но не все». Стоит отметить, что возлюбленного в этом фильме играет Кустурица.

В таком контексте поклонники Беллуччи перестали на нее сердиться, и, как отмечает газета, каждый из них почувствовал себя «единственным и уникальным, не имеющим ничего общего с парнокопытными». Журналисты попросили Беллуччи сказать «что-то по-сербски», так как им стало известно, что во время четырехлетних съемок фильма Кустурицы актриса выучила сербский язык. Ей пришлось это сделать, ведь режиссер был против озвучивания роли другой актрисой. Итальянская актриса заявила, что «часами оттачивала» сербские фразы с преподавателям, чтобы говорить без акцента. Сербский язык — не единственный навык, который ей пришлось освоить для съемок кинокартины. Она научилась доить коров и снималась в ледяной воде, неся на плечах возлюбленного в исполнении Кустурицы. Кинолента «По млечному пути» стала открытием 45-го Белградского кинофестиваля FEST, открытие которого состоялось в Сава-центре в Белграде. Действие фильма происходит в период боснийской войны. Главный герой — молочник, перевозящий на осле через линию фронта провизию для солдат. Он встречает таинственную итальянку, после чего его жизнь меняется.

По словам Моники Беллуччи, данная роль стала для нее «самой зрелой в карьере».

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В российский прокат кинокартина вышла 12 января 2017 года.