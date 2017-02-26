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Американский актер Билл Пэкстон умер на 62 году жизни. Как сообщает в воскресенье, 26 февраля, TMZ со ссылкой на семью покойного, он скончался в субботу.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Билл Пэкстон умер (...) Его страсть к искусству чувствовали все, кто был с ним знаком, а его тепло и неутомимая энергия были неоспоримы», — заявили родственники артиста.

По их словам, причиной смерти стали осложнения после операции. Других деталей члены семьи не раскрыли.

Пэкстон сыграл во множестве лент, в числе которых «Титаник», «Чужие», «Аполлон 13» и «Правдивая ложь». Последним фильмом с его участием, вышедшим на экран, стали «Жестокие мечты» (2016). Кроме того, Пэкстон выступал в качестве продюсера и режиссера.

Актер четырежды становился лауреатом премии «Золотой глобус». Также он удостаивался наград «Эмми» и премий Гильдии актеров.