Культура |

В воскресенье в финале конкурса Supernova 2017 победила группа Triana Park, которая с песней "Line" будет представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение".

Triana Park с песней "Line", авторы которой Агнесе Раковска, Кристап Эглис и Кристианс Раковскис, были также победителями полуфинала конкурса Supernova 2017.

За право представлять Латвию на "Евровидении", которое в этом году пройдет на Украине боролись также группа My Radiant You, а также исполнители The Ludwig и Санта Данилевича.

Сегодня кресла жюри Supernova заняли выдающиеся латвийские музыканты: ударник группы Prāta vētra Каспарс Рога, представитель MicRec Гунтарс Рачс, победительница "Евровидения-2002" Мария Наумова и певец Интарс Бусулис. Все они говорили напутственные и ободряющие слова, а судьбу финалистов решило зрительское голосование.

Финал международного вокального конкурса "Евровидение-2017" пройдет 13 мая в Киеве. Латвия примет участие в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.

Финал международного вокального конкурса «Евровидение-2017» пройдет 13 мая в Киеве. Латвия примет участие в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.

В этом году заявки на участие в конкурсе Supernova подали 89 исполнителей, а на рассмотрение жюри было прислано 168 композиций.