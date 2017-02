Культура |

В мемориальный сегмент церемонии вручения премии «Оскар» по ошибке включили фотографию еще не умершего человека. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Variety.

Снимок австралийского кинопродюсера Ян Чапманн появился в поминальном ролике с подписью «Джанет Паттерсон, художник по костюмам». Как отмечает издание, составители видео перепутали женщин.

