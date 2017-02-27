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В мемориальный сегмент церемонии вручения премии «Оскар» по ошибке включили фотографию еще не умершего человека. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Variety.

Снимок австралийского кинопродюсера Ян Чапманн появился в поминальном ролике с подписью «Джанет Паттерсон, художник по костюмам». Как отмечает издание, составители видео перепутали женщин.

Another Oscars Gaffe: In Memoriam Video Included Photo of Living Woman https://t.co/BEgE346b8j — Zyite (@ZyiteGadgets) 27 февраля 2017 г.

«Я была опустошена, увидев свою фотографию на месте моего давнего друга и коллеги Джанет Паттерсон», — заявила Чапман. Представители Американской киноакадемии пока не прокомментировали инцидент.

В ролике организаторы почтили память таких ушедших знаменитостей, как Кэрри Фишер и Принс.

Паттерсон умерла в октябре 2015 года. Она была номинирована на «Оскар» четыре раза, в том числе за фильм «Пианино», над которым также работала Чапман.

89-я церемония вручения «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе 26 февраля. Во время объявления лауреата премии в номинации «Лучший фильм» произошел скандал. Ведущие перепутали конверты и назвали победителем «Ла-Ла Ленд» вместо победившего на самом деле «Лунного света».

фото: скриншот с variety.com