В соцсетях ответственным за ошибку на "Оскаре" считают "мстительного" ДиКаприо
Пользователи соцсетей ответственным за ошибку на церемонии вручения премии «Оскар» считают «мстительного» актера Леонардо ДиКаприо, пишет The Independent.
ДиКаприо вручал приз лучшей актрисе. Ей оказалась Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»). Как предполагают некоторые комментаторы, затем ДиКаприо мог положить конверт с именем Стоун «куда-то не туда» или же отдать его одному из продюсеров, что якобы привело к ошибке при объявлении лучшего фильма, когда актер Уоррен Битти назвал «Ла-Ла Ленд» вместо «Лунного света».
Как выяснилось, у Битти был конверт с именем Стоун, поэтому он и объявил победителем «Ла-Ла Ленд». Сама актриса утверждает, что ее конверт все время был при ней. Судя по всему, пишет газета, Битти был выдан дубликат.
По словам некоторых интернет-пользователей, таким образом ДиКаприо «отомстил» Академии кинематографических искусств и наук за то, что «Оскар» ему присудили лишь в 2016 году.
Ранее сообщалось, что аудитор премии «Оскар» — компания PricewaterhouseCoopers извинилась за ошибку с фильмами «Лунный свет» и «Ла-Ла Ленд».