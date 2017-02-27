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Пользователи соцсетей ответственным за ошибку на церемонии вручения премии «Оскар» считают «мстительного» актера Леонардо ДиКаприо, пишет The Independent.

ДиКаприо вручал приз лучшей актрисе. Ей оказалась Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»). Как предполагают некоторые комментаторы, затем ДиКаприо мог положить конверт с именем Стоун «куда-то не туда» или же отдать его одному из продюсеров, что якобы привело к ошибке при объявлении лучшего фильма, когда актер Уоррен Битти назвал «Ла-Ла Ленд» вместо «Лунного света».

Как выяснилось, у Битти был конверт с именем Стоун, поэтому он и объявил победителем «Ла-Ла Ленд». Сама актриса утверждает, что ее конверт все время был при ней. Судя по всему, пишет газета, Битти был выдан дубликат.

По словам некоторых интернет-пользователей, таким образом ДиКаприо «отомстил» Академии кинематографических искусств и наук за то, что «Оскар» ему присудили лишь в 2016 году.

Ранее сообщалось, что аудитор премии «Оскар» — компания PricewaterhouseCoopers извинилась за ошибку с фильмами «Лунный свет» и «Ла-Ла Ленд».