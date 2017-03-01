Культура |

7 марта в 18.00 в Риге пройдет встреча с современным российским художником Александром Шабуровым. 9 марта в 18.00 художник также проведет встречу в Вильнюсе.

Александр Шабуров — современный российский художник, сооснователь арт-группы «Синие носы», автор многочисленных выставок, которые часто становились объектом жесткой критики со стороны официальных российских властей.

Одна из первых работ Александра Шабурова в соавторстве с писателем Евгением Касимовым — памятник Человеку-невидимке Герберта Уэллса, который они установили в 1999 году в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Культурные герои XXI века», проходившего при поддержке галереи Марата Гельмана.

В 1999 году вместе с Вячеславом Мирзиным основал арт-группу «Синие носы». В 2007 году на парижской выставке соц-арта была презентована фоторабота арт-группы «Эра милосердия», известная также под названием «Целующиеся милиционеры» — цветная фотография двух мужчин в форме, целующихся посреди березового леса. Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры, назвал работу порнографией и «позором России».

Александр Шабуров поговорит с гостями встречи о состоянии современного искусства в целом, о свободе творчества и роли художника в современной России. В программе также видео-презентация работ арт-группы «Синие носы».

«Новая газета — Балтия» приглашает всех желающих на встречу с художником.

Встреча пройдет в Риге 7 марта в 18.00 по адресу Dzirnavu ielā 67 (Happy Art Museum).

Вход свободный.