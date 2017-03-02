Культура |

Легендарный британский коллектив Depeche Mode побывал в гостях у популярного телеведущего Джимми Феллона.

В программе The Tonight Show Дейв Гаан, Мартин Гор и Эндрю Флетчер исполнили песню "Where's the Revolution", выпущенную месяц назад, как первый сингл с нового альбома.

За время более чем 35-летней карьеры группа Depeche Mode выпустила 13 альбомов. Более 50 песен Depeche Mode попадали в британский чарт, их альбомы разошлись общим тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Самый новый альбом Depeche Mode "Spirit" должен поступить в продажу 17 марта. После чего группа отправится в Global Spirit Tour.

фото: http://www.depechemode.com/