Depeche Mode представили на шоу Джимми Феллона новый альбом (ВИДЕО) (1)
Культура | 2 марта 2017 года, 10:22
Легендарный британский коллектив Depeche Mode побывал в гостях у популярного телеведущего Джимми Феллона.
В программе The Tonight Show Дейв Гаан, Мартин Гор и Эндрю Флетчер исполнили песню "Where's the Revolution", выпущенную месяц назад, как первый сингл с нового альбома.
За время более чем 35-летней карьеры группа Depeche Mode выпустила 13 альбомов. Более 50 песен Depeche Mode попадали в британский чарт, их альбомы разошлись общим тиражом более 100 миллионов экземпляров.
Самый новый альбом Depeche Mode "Spirit" должен поступить в продажу 17 марта. После чего группа отправится в Global Spirit Tour.
фото: http://www.depechemode.com/
В отличной форме! Молодцы!
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