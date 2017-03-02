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Британский музыкант Элтон Джон выступит в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании SAV Entertainment.

Шоу состоится 14 декабря в рамках мирового юбилейного турне Wonderful Crazy Night Tour. 25 марта Джон отметит 70-летие.

Артист – кавалер ордена Британской империи. За время своей карьеры он продал более 250 млн пластинок, неоднократно возглавлял мировые хит-парады. Джон входит в список величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.

Ранее сообщалось, что британская группа alt-J выступит в Москве и Санкт-Петербурге летом 2017 года.