Культура |

Сегодня, 3 марта, в мире отмечается Вемирный день писателя (полное название Всемирный день мира для писателя). Этот праздник учрежден 31 год назад ПЕН-клубом - международной правозащитной неправительственной организацией, объединяющей профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах. В клуб входит 144 национальных центра из 101 страны.

Дата задумывалась ПЕН-клубом для того, чтобы "призывать "четвёртую власть" выступать против негативных аспектов демократической печати, воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их интерпретации ради политических, групповых и личных интересов".

ПЕН-клуб был создан в 1921 году. В январе 1986 года проходил 48-й по счёту международный конгресс ПЕН-клуба, и его участники приняли решение заявить 3 марта как "Всемирный день мира для писателя". На тот момент пен-центры уже имелись более чем в ста государствах.

В наши дни в ряде стран этот праздник расширил заявленный спектр, он именуется просто "Днем писателя" и является поводом для воздаяния почестей наиболее отличившимся литературным деятелям.