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Российский актер Николай Караченцов выписался из НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 3 марта.

Как рассказала телеканалу жена артиста Людмила Поргина, он находится в «замечательном состоянии». «У него нет гематом, ничего не сломано», — отметила она.

Поргина заявила, что считает виновником ДТП водителя «Газели», который въехал в ее машину. «Он выскочил сбоку. Он вообще сумасшедший такой. Если бы он попал точно в дверь, то убил бы Колю. А он попал в колесо», — добавила супруга.

В то же время «Интерфакс» сообщает, что актер остается в НИИ имени Склифосовского. По информации агентства, Караченцов находится в состоянии средней тяжести.

ДТП с участием Караченцова, который был пассажиром Toyota, произошло 27 февраля в Щелковском районе Подмосковья. Актера госпитализировали с сотрясением мозга.

СМИ назвали виновницей аварии супругу артиста По данным источника, экспертиза показала небольшую дозу алкоголя в крови Поргиной, которая была за рулем Toyota Highlander. Также сообщалось, что она нарушила правила дорожного движения непосредственно перед столкновением с «Газелью».

Ровно 12 лет назад Караценцов также попал в аварию. После нее он пролежал в коме 26 дней, перенес несколько операций. Ему так и не удалось полностью восстановить речевые функции.

Николай Караченцов снимался в таких фильмах, как «Юнона и Авось», «Старший сын» и «Белые росы», а также в телесериалах «Приключения Электроника», «Остров сокровищ» и «Батальоны просят огня».