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Валентин Пикуль является гордостью и России, и Латвии, заявил 3 марта на заседании круглого стола «Что в Латвии делается для увековечивания памяти известного русского писателя Валентина Пикуля» заместитель председателя правления Международной ассоциации писателей, член Союза писателей России Петр Антропов. Он напомнил, что прославленный романист родился и начал свою писательскую деятельность в Ленинграде.

А в Риге, где он жил с 1962 года, случился расцвет его творчества. Здесь он и похоронен на первом Лесном кладбище.

В России и Латвии живут миллионы читателей и преданных поклонников Пикуля. Собрание сочинений писателя в России издается уже в семнадцатый раз. На латышском языке изданы романы «Пером и шпагой», «Битва железных канцляров», «Париж на три часа» и два десятка исторических миниатюр.

В обеих странах многое сделано для увековечивания памяти Пикуля. В Мурманске в 2013 году был открыт памятник писателю. В Санкт-Петербурге, Северодвинске, Североморске установлены мемориальные доски. Также в Петербурге его именем назван сад возле 4-й Красноармейской улицы, где жил «российский Дюма». Три российских корабля с честью носят имя Валентина Пикуля.

Но не меньше, подчеркнул Антропов, сделано для увековечивания памяти русского писателя в Риге. Здесь на его могиле воздвигнут памятник, на домах, в которых жил Валентин Саввич, установлены мемориальные доски. С 2016 года в Риге есть аллея и тропа Валентина Пикуля. Для посещения рижан открыт мемориальный музей-квартира писателя. Уже создан оргкомитет по подготовке к 90-летнему юбилею Пикуля.

Это сделано в стране, где власти не жалуют особым вниманием деятелей русской культуры. И сделано это, как считает эксперт, во многом благодаря неутомимой и подвижнической деятельности по сохранению творческого наследия Валентина Саввича Пикуля и увековечиванию его памяти, которой уже более четверти века занимается вдова писателя, Антонина Ильинична Пикуль, живущая в Риге. Ее здесь любовно зовут «берегиней Пикуля». Это на ее средства установлен памятник на могиле, создан на общественных началах мемориальный музей.

Петр Антропов подчеркнул, что ее деятельность поддерживают и общественные организации русской диаспоры Латвии, Рижская городская дума, посольство России в Латвии, рижский «Дом Москвы», Министерство культуры России, Общероссийское движение поддержки флота и российское издательство «Вече», но инициатива исходит, как правило, от Антонины Пикуль. Как известно, 23 марта ей исполнится 80 лет. И половину из них она отдала служению Валентину Пикулю.

Это она, напомнил эксперт, подготовила к печати три незавершенных романа Пикуля, была составителем 28-томного собрания сочинений талантливого русского писателя, написала 7 книг о нем. Одна из них, «Живет страна Пикулия», была признана в России лучшей книгой года. Сейчас она работает над картотекой архива писателя, в которой около 80 тысяч карточек.

Антонина Пикуль уже 20 лет является активным членом Союза писателей России и за свой бескорыстный труд награждена орденом Русской православной церкви «Польза, Честь и Слава», медалью «Патриот России» и другими знаками трудовой и литературной доблести.

Эксперт, как и другие участники круглого стола, подчеркивали, что празднование 80-летнего юбилея Антонины Пикуль станет еще одной вехой в подготовке к 90-летию Валентина Пикуля.

А в планах его рижских поклонников немало интересного и полезного. Так, они намерены издать сборник материалов «Пикуль и Латвия», создать Латвийское общество друзей Пикуля, открыть мемориальную аудиторию писателя в Балтийской международной академии и провести в ней международную научную конференцию, посвященную изучению творческого наследия Пикуля, а также добиваться повышения статуса мемориального музея-квартиры. В реализации этих планов, как отметил эксперт, они рассчитывают на поддержку российских поклонников Валентина Пикуля. Эта совместная деятельность будет способствовать укреплению культурных связей Латвии и России.

Фото: Вильгель Михайловский, murmansk-nordika.blogspot.com