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Фото/Michele Lapini‏

В итальянском городе Болонья открылась выставка местного фотографа Микеле Лапини. Название экспозиции — Citizens of Nowhere. На русский язык, наверное, лучше перевести так: "Граждане страны Нигде", пишет портал Baltnews.

На выставленных фотографиях портреты известных неграждан Латвии — Юрия Петропавлоского, Владимира Линдермана, Михаила Хесина, Валентина Милютина, Иосифа Корена и др. Каждый снимок сопровождается кратким текстом, рассказывающим о человеке. Часть фотографий размещены на сайте фотографа.

Три года назад Лапини посетил Латвию, и его всерьез заинтересовала тема неграждан.

"Большинство итальянцев ничего не знает об этой проблеме. Мы вообще получаем мало адекватной информации о балтийских государствах. Когда я рассказываю посетителям выставки, что в Латвии и Эстонии живут сотни тысяч людей, лишенных политических прав, с паспортами, в которых написано "alien", итальянцы очень удивляются — как такое может быть в странах Евросоюза?", - рассказывает фотограф.

В Риге Лапини встретился с несколькими десятками неграждан, записал их истории и сделал фотопортреты. Первая публикация была в итальянской общенациональной газете "Pagina99". Потом — выставка в городе Крема, и вот теперь — в Болонье.

"Я считаю такое положение вещей политической и социальной дискриминацией, с которой нельзя мириться. Это противоречит принципам Европейского Союза. Моя задача как фотожурналиста информировать людей. Честная информация поможет преодолеть несправедливость" - говорит Лапини.