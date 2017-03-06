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Актер Райан Рейнольдс, получивший номинации на "Золотой глобус" и премию MTV за главную роль в супергеройском боевике Marvel, опубликовал первый трейлер к продолжению фильма "Дэдпул". За два дня видео набрало почти 17 млн просмотров в YouTube.

Герой Рейнольдса сталкивается со Стеном Ли, который традиционно играет камео в экранизациях своих комиксов, а затем пытается надеть супергеройский костюм в тесной телефонной будке, чтобы помочь жертве грабителя.

The Hollywood Reporter отмечает, что короткий ролик напоминает о давнем противостоянии героя еще с одним персонажем вселенной Marvel - Росомахой. Действие трейлера разворачивается на фоне кинотеатра, в котором идет показ "Логана", а на стене рядом с Дэдпулом висит афиша фильма.

Предполагается, что в сиквеле "Дэдпула" появится сын Циклопа Кабель, который умеет путешествовать во времени, а также домино - постоянная партнерша Дэдпула по комиксам, она умеет влиять на поле вероятности. Исполнители этих ролей пока не утверждены. Премьера картины запланирована на май следующего года.