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С 25 марта по 16 июля в художественном музее "Рижская биржа" впервые в Балтии откроется выставка шедевров XVI – XIX веков из коллекции крупнейшего испанского музея Прадо – 12 работ прославленных художников. Посетители выставки смогут увидеть картины Паоло Веронезе, Ван Дейка, Рубенса, Мурильо, Гойи и других мастеров.

Выставка коллекции Прадо – подарок меценатов Бориса и Инары Тетеревых к столетию Латвии. Патронессей выставки стала экс-президент Латвии и президент Мадридского клуба Вайра Вике-Фрейберга.

Выставка является очередным совместным проектом фонда Тетеревых и художественного музея "Рижская биржа". Предыдущими проектами были инсталляция "Рижская гондола" (2012), выставка "Очарование Прованса" (2015) и разнообразные программы, посвященные искусству в рамках проекта TÊTE-À-TÊTE.

Крупнейший испанский музей Прадо, который в 2019 году отметит 200-летний юбилей, является одним из самых известных художественных музеев мира, который базируется на коллекциях королевского дома Испании, а также многочисленных работах мастеров западно-европейской школы.

Фото: teterevufonds.lv