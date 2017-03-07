Судебный следователь назвал причину смерти Джорджа Майкла
Культура | 7 марта 2017 года, 15:45
Смерть британского музыканта Джорджа Майкла наступила в результате естественных причин, сообщает Sky News со ссылкой на старшего коронера Даррена Солтера.
Как рассказал Солтер, певец скончался из-за «дилатационной кардиомиопатии с миокардитом и ожирением печени». Дилатационная кардиомиопатия — поражение мышцы сердца, миокардит — воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда).
Старший коронер добавил, что расследование прекращается, и необходимости в дополнительных дознаниях нет.
Майкл умер в возрасте 53 лет 25 декабря 2016 года.
Ранее СМИ сообщили, что Майкл оставил неизданных материалов более чем на три альбома.
Источник: Газета.ru