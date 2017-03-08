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Победительницей "Большого музыкального приза" в категории "Музыкант года" стала выдающаяся латвийская скрипачка Эва Биндере. Церемония вручения наград состоялась во вторник вечером. "Большой музыкальный приз" - это наивысшая музыкальная награда Латвии в музыке, в этом году мероприятие прошло уже в 23 раз. В 1993 году Кабинет министров по инициативе тогдашнего министра культуры Раймонда Паулса принял решение ежегодно чествовать выдающихся латвийских музыкантов специальным призом.

Mix Media Group сердечно поздравляет Эву с присуждением награды.

Напомним, Эва Биндере волею судьбы стала героиней программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom. На протяжении прошлой недели шел сбор средств для реабилитации сына Эвы 9-летнего Вальтера Шляра, больного очень редким генетическим заболеванием.

Помощь нужна была для оплаты услуг няни по уходу за тяжелобольными детьми, подготовленной в рамках специального проекта "Милая нянечка", которым занимаются Ziedot.lv и общество инвалидов и их друзей "Apeirons".

В итоге историю мальчика растиражировали местные СМИ и за неделю латвийцы собрали 16 000 евро.

"Сочувствие, сопереживание – это очень большая сила, которая обществу нужна в любые времена. Очень важно всем нам сохранить в себе человечность, особенно учитывая, какие страшные вещи происходят в мире. Главное - не потерять в себе то, что на самом деле является ценным", - подчеркнула Эва Биндере.

Семья Вальтера поблагодарила латвийцев за отзывчивость и за то, что не прошли мимо "чужой беды".

Рассказ о маденьком Вальтере и его маме ЗДЕСЬ