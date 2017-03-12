В США скончалась участница группы Sister Sledge
Культура | 12 марта 2017 года, 10:04
В США скончалась Джони Следж, участница музыкальной группы Sister Sledge, сообщает Associated Press.
Следж было 60 лет.
Певица была найдена в ее доме в штате Аризона. Причина смерти пока неизвестна. Представитель группы Бив Уоррен добавил, что женщина не была больна.
«Мы благодарны за ваши молитвы и плачем о потере сестры, матери, тети, племянницы», — говорится в заявлении семьи певицы.
Sister Sledge — американская музыкальная группа. Состояла из сестер Дебби, Ким, Джони и Кэти Следж.
Источник: Газета.ru