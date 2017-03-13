Группа Triana Park представила клип для "Евровидения" (1)

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Культура | 13 марта 2017 года, 16:06

Группа Triana Park представила видеоклип на песню "Line", с которой группа в этом году будет представлять Латвию на конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет на Украине, об этом сообщили участники коллектива в социальной сети.

Как сообщалось, группа Triana Park с песней "Line" победила в финале конкурса Supernova 2017 и будет представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение".

Авторы песни, а также участники группы - Агнесе Раковска, Кристап Эглис и Кристианс Раковскис.

Финал международного вокального конкурса "Евровидение-2017" пройдет 13 мая в Киеве. Латвия примет участие в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.

Комментарии 1
www32 минуты назад
Офигеть. До конца досмотрел, и даже понравилось. забыл уже когда такое было.
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