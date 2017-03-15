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«Русский рэп - это триумф двора. Это ни в коем случае не русская словесность. Это такие вирши, которые плетутся на ходу и которые зачастую не имеют никакой культурной ценности» - такое мнение в интервью латвийскому интернет-проекту «Говорящие Головы» высказала лидер российской рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина.

В интервью была затронута тема современной российской рок-музыки, а именно кризис этого жанра, в котором пребывает русский рок по мнению многих музыкальных критиков. На удивление многим специалистам и экспертам в области музыки, сегодня музыкальный жанр номер один в России — это рэп.

«Рэп — это новый рок!» - считает Диана Арбенина, - «Русский рок претерпевает не лучшие времена, потому что есть имена, но нет жанра в целом. Все тенденции, которые мы переживаем сегодня, они появились вчера. Сегодня нужно слушать очень много современной, молодой музыки. В разных стилях и разных жанрах. Для того что бы быть в курсе. Пропускать через себя и делать свою музыку. Нельзя уже на гитарах играть в подворотнях. Это время ушло» - добавила лидер «Снайперов».

В следующем году группа «Ночные Снайперы» отметит своё 25-летие. Диана Арбенина призналась, что за все 25 лет музыкальной карьеры у неё ни разу не возникло желание всё бросить и завязать с музыкой. «Я очень ценю состояние когда ты со страшной силой работаешь и в этом находишь вдохновение и силу. Если я решу когда-нибудь уйти — вы об этом узнаете и я не вернусь» - заявила певица.

Выступление в рижском Доме Конгресов для Арбениной стало одним из последних в рамках кругосветного тура группы «Ночные Снайперы». Тур, приуроченный к выходу альбома «Выживут только влюблённые» охватил практически все континенты. «Я очень благодарна своему менеджменту, который организовывал все эти концерты, т. к. выступления в таких уголках планеты, как Гонконг или Сингапур — это большая редкость для российского артиста» - сказала Арбенина.

Смотрите полную версию видеоинтервью ниже: