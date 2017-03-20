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Лондонская полиция предъявила обвинения в причинении имущественного ущерба мужчине, повредившему картину Томаса Гейнсборо в Национальной галерее.

Сотрудники музея и посетители задержали человека, который, как сообщается, расцарапал полотно "Утренняя прогулка" острым предметом.

По словам представителей музея, царапины повредили слой краски, однако холст остался цел.

Столичная полиция предъявила 63-летнему Киту Грегори обвинения в умышленном причинении имущественного ущерба.

Инцидент произошел около 14.15 по местному времени в зале номер 34 в восточном крыле музея.

Эта часть музея была эвакуирована и закрыта на два часа, а поврежденное полотно под официальным названием "Господин и госпожа Уильям Халлетт" было снято с экспозиции.

фото: Национальная галерея