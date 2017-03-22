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Братья Стругацкие до сих пор являются одними из самых читаемых русских фантастов. Правопреемники писателей ранее решили восстановить справедливость по отношению к их интеллектуальной собственности и закрыли свободный доступ пользователей Интернета к книгам братьев.

Сейчас же принято абсолютно противоположное решение – разрешить доступ читателям в Сети. Именно такое решение приняли наследники обоих великих писателей-фантастов на днях.

Официальный сайт творчества Стругацких находится по этой ссылке.

Творчество этих фантастов до сих пор пользуется большим интересом у всех любителей фантастики среди молодежи и взрослых читателей.

Отметим, что к этому решению пришли Мария и Андрей Стругацкие, выложившие на официальном сайте писателей все произведения своих отцов, даже ранее не публиковавшиеся.

Кроме произведений Стругацких, бесплатными стали также их интервью и переводы.

Аркадий Стругацкий скончался в давно минувшем 1991 г., Борис — в 2012-м. Тем не менее перед гибелью он не оставил четких распоряжений по поводу электронных версий собственных произведений. Всего братья совместно написали не менее 30 произведений, в том числе романы и повести «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров» и другие.