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В Эстонии скончался советско-эстонский актер Лембит Ульфсак. Об этом в среду, 22 марта, сообщает портал ERR.

Артист умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Последний фильм с участием кинодеятеля, финская картина «Фехтовальщик», вышел в 2015 году. В 2016-м актер снялся в российском телесериале канала НТВ «Гастролеры».

В фильмографии Ульфсака такие классические ленты советского кинематографа, как «ТАСС уполномочен заявить…», «Легенда о Тиле», «Смерть под парусом» и «В поисках капитана Гранта».

Желающих получить роль Жака Паганеля в фильме Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта» были десятки. Потом осталось два основных претендента. Лембит был третьим — запасным. Но именно его и утвердили. Эта роль до сих пор остается одной из самых любимых работ актера. Тем не менее, в России Ульфсака запомнили не столько по роли Паганеля, сколько по роли Мистера Эя из «Мэри Поппинс, до свидания!».

Лембит Ульфсак также известен как режиссер. Среди созданных им фильмов — «Радости среднего возраста» (1987) и «Тайный агнец» (1992).