Культура |

Новый альбом виртуальной группы Gorillaz выйдет 28 апреля, сообщает Entertainment Weekly. Диск называется «Humanz». Он состоит из 14 треков.

Одновременно с пластинкой будет выпущен короткометражный фильм Saturnz Barz (Spirit House), где прозвучат несколько новых песен.

В записи альбома также принимали участие Дэнни Браун, Бенджамин Клементин, Грейс Джонс и др.

Дебютный диск Gorillaz вышел в 2001 году. Было продано более 7 млн копий по всему миру. В 2005-м состоялся релиз пластинки Demon Days. Альбомы Plastic Beach и The Fall были выпущены в 2010 и 2011 годах соответственно.

Ранее сообщалось, что снятый в Трамп-тауэр клип Gorillaz набрал 2,7 млн просмотров за сутки.