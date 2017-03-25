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Певец, музыкант и композитор за свою карьеру получил несколько премий "Грэмми" и один "Оскар".

Журнал Billboard назвал его одним из самых успешных исполнителей всех времен.

Сэр Элтон Джон - не только один из самых знаменитых музыкантов в мире, но и один из самых известных геев на планете. Он защищает права ЛГБТ и борется с распространением СПИДа.

Вместе со своим многолетним партенером Дэвидом Фернишем, с которым он сначала был в гражданском союзе, а в 2014 году вступил в брак, Элтон Джон воспитывает двоих детей.