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Пока весь мир готовится к премьере пятой и финальной части суперфраншизы "Пираты Карибского моря", которая навсегда превратила некогда разнопланового актера Джонни Деппа в капитана Джека Воробья, создатели не скупятся на новые трейлеры.

Еще одно минутное видео-представление грядущей премьеры появилось на просторах YouTube. Из него зрители могут узнать, что выпивоха Воробей в юности плохо обошелся с охотником на пиратов Салазаром, а тот восстал из мертвых и жаждет мести.

Кира Найтли и Орландо Блум заявлены в актерском составе, но в центре сюжета оказалась новая парочка - персонажи Каи Скоделарио и Брентона Туэйтеса. Кроме того, в фильме ожидается появление Пола Маккартни в эпизодической роли.

Студия Уолта Диснея выпустила четыре фильма о пиратах Карибского моря. Первая часть - "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины" - увидела свет в 2003 году.

Заключительная часть франшизы, получившая название "Мертвецы не рассказывают сказки", выйдет на российские киноэкраны 25 мая этого года.