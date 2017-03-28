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Популярный латышский певец Интарс Бусулис, который часто выступает на сценических площадках и в телевизионных шоу соседнего государства, стал модным экспертом.

Интарс Бусулис в социальной сети Facebook разместил видео с записью отрывка популярной российской программы Алесандра Васильева "Модный приговор". Там он не только высказал комментарии про моду, но и спел отрывок из песни Раймонда Паулса.

Пользователи социальной сети стали высказывать Интарсу комплименты и благодарить за то, что он не ввязывается ни в какие политические дрязги.

"Интарс какой же ты умный, красивый и я очень рада, что ты не дружишь с ПОЛИТИКОЙ. Я родилась в РОССИИ в семье Латышей и очень горжусь тем, что политика тебе, как нашему ВЕЛИКОМУ ГЕНИЮ Раймонду Паулсу неинтересна. Мы тебя любим", - написала одна из пользовательниц.

Напомним, "Модный приговор" — телепередача о моде и стиле, выходящая на "Первом канале" с 30 июля 2007 года. Сейчас ее ведет Александр Васильев - русский и французский историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор.