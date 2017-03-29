Во Франции "Евровидение" будут показывать в кинотеатрах
Культура | 29 марта 2017 года, 19:30
Во Франции впервые покажут конкурс «Евровидение» в кинотеатрах, сообщается на сайте мероприятия. Запланирована трансляция финала, который пройдет в субботу, 13 мая.
Многие кинозалы в Европе уже вели прямые показы «Евровидения», но трансляция по всей Франции состоится в первый раз благодаря возросшему интересу местных жителей к конкурсу. В 2016 году более 5 млн французов смотрели «Евровидение».
Отмечается, что зрители смогут принести в кинотеатры флаги, а также писать в твиттер свои мнения о песнях и голосовать прямо из кресла.
Источник: Газета.ru