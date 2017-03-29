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У американского писателя Стивена Кинга требуют 500 млн долларов за "плагиат" в книжной серии "Темная башня", сообщает TMZ. К автору подан соответствующий иск.

Как утверждает автор комиксов The Rook, главный герой "Темной башни" Роланд Дискейн списан с главного героя The Rook Рестина Дейна.

Например, они оба путешествуют во времени, борются с монстрами, являются "квазибессмертными" и представляют собой героев "романтических приключений".

Также заявлено, что Дискейн одевается как ковбой, хотя и происходит не из Дикого Запада, так же как и Дейн.

Из документов следует, что персонаж Дейна присутствовал более чем в 5 млн комикс-журналов с 1977 по 1983 год, и Кинг признает, что читал те истории. Первый роман "Темной башни" был выпущен в 1982-м.

Имя истца не раскрывается.

Ранее стало известно об экранизации "Темной башни", главные роли в которой сыграют Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.