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Похороны британского певца Джорджа Майкла прошли в среду в Лондоне, на Хайгейтском кладбище сообщает РИА «Новости».

На церемонии, в частности, присутствовали певица Хелен ДеМак и актер и музыкант Мартин Кемп.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Недавно коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался в результате «естественных причин».

Хайгейтское кладбище было открыто в 1839 году. Среди известных людей, покоящихся на нем: Карл Маркс, Дуглас Адамс, Джон Голсуорси, Анатолий Кузнецов, Александр Литвиненко, Майкл Фарадей и другие.