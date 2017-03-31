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Знаменитый российский писатель, драматург, историк Эдвард Радзинский 26 апреля представит в Доме конгрессов свою новую программу «Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. 20 век. Итоги».

«Радзинский - тонкий психолог, прекрасно разбирающийся в людях, в живых и умерших. Он человек, который знает и, главное, любит свою страну. Он понимает ее историю. Кому, как не ему, разгадывать ставшие уже притчей во языцех «загадки России?», - говорил о нем нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес.

Выступления Эдварда Радзинского – это неподражаемый формат авторской импровизации, где «историческая карта» соприкасается с реалиями сегодняшней жизни, и многие события начинают видеться по-новому.

Он крайне редко разрешает транслировать свои авторские вечера на телеканалах. Этот разговор, признается Радзинский, идет только с теми, кто находится в зале.

Его передачи об истории на Первом Канале награждены четырьмя национальными телевизионными премиями ТЭФИ, а книги печатают крупнейшие издательства России, США, Англии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Японии, Финляндии, Голландии. Среди множества его исторических повествований мировыми бестселлерами стали биографии Николая Второго, Сталина и Распутина.