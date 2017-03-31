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Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву въезд в страну, сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на документ ведомства.

«В интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину России [Артемию Лебедеву] в связи с осуществлением им деятельности, направленной на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности», — говорится в сообщении.

В спецслужбе не уточнили конкретные причины запрета и срок, на который он введен. Издание первоначально направило информационный запрос о статусе Лебедева.

По данным издания, в 2016 году дизайнер и блогер посетил Донбасс, а также приезжал в Крым уже после присоединения полуострова к России.

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев подтвердил, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила ему въезжать на территорию страны. Об этом он сообщил на странице в фейсбуке.