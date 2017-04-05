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Вышел трейлер документального фильма «Я Хит Леджер». Ролик опубликован на портале YouTube.

Лента посвящена австралийскому и голливудскому актеру, снимавшемуся в таких картинах, как «Патриот», «Горбатая гора», «История рыцаря». Он скончался в 2008 году в возрасте 28 лет. Посмертно Леджеру присудили премию «Оскар» за роль Джокера в фильме «Темный рыцарь».

Теперь артисту посвятили документальную ленту, в работе над которой участвовали его родственники, друзья и коллеги. В частности, это актеры Наоми Уоттс и Эмиль Хирш, режиссеры Энг Ли и Кэтрин Хардвик, передает Coming Soon.

Мировая премьера состоится 23 апреля на кинофестивале Трайбека.