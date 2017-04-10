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До отказа наполненный зал, овации публики и невероятный драйв - 9 апреля в «Арена Рига» состоялся юбилейный концерт Григория Лепса. Удивительный по тембру и диапазону голос, неподражаемая экспрессия исполнения и наполненные глубоким смыслом песни — вот то, что делает Григория Лепса одним из самых любимых и востребованных артистов.

Как сообщают организаторы - это одиннадцатое по счету выступление артиста в Риге и Юрмале. Каждый без исключения его концерт проходит при полном аншлаге. Тысячи поклонников с нетерпением ждут встречи с Лепсом, а он, как всегда, щедро делится с залом своей немыслимой энергетикой.

На юбилейном концерте звучали любимые всеми супер хиты, но были и сюрпризы. Григорий Лепс представил публике своего протеже — одного из лучших молодых российских исполнителей — Александра Панайотова, ставшего сенсацией шоу «Голос». Зрители крайне тепло встретили совместное выступление артистов. Это и не удивительно. Александр Панайотов — необычайно талантливый молодой исполнитель, обладающий поистине уникальными вокальными данными.

Стало известно, что с большим сольным концертом Александр Панайтов приедет в Латвию уже осенью. Со своей новой программой «Непобедимый» он выступит 28 ноября в Рижском Доме Конгрессов, а 29 ноября — в Резекне.

Концерт в «Арена Рига» посетили многие звездные гости, в том числе, маэстро Раймонд Паулс.

Фото: Дмитрий Шимановский