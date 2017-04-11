Культура |

Поэта Евгения Евтушенко похоронили в подмосковном Переделкине рядом с могилой Бориса Пастернака, сообщает ТАСС.

На последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие Евтушенко. Доступ для остальных был закрыт.

Ранее с поэтом простились сотни людей в Центральном доме литераторов в Москве. Участники церемонии выступили со словами соболезнования, поделились своими воспоминаниями, прочли стихи Евтушенко и спели его любимые песни.