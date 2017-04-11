Евтушенко похоронен рядом с могилой Пастернака
Культура | 11 апреля 2017 года, 17:26
Поэта Евгения Евтушенко похоронили в подмосковном Переделкине рядом с могилой Бориса Пастернака, сообщает ТАСС.
На последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие Евтушенко. Доступ для остальных был закрыт.
Ранее с поэтом простились сотни людей в Центральном доме литераторов в Москве. Участники церемонии выступили со словами соболезнования, поделились своими воспоминаниями, прочли стихи Евтушенко и спели его любимые песни.
Источник: Газета.ru