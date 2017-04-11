Дом Москвы приглашает на весеннюю сессию фестиваля Stanislavsky.lv
Культура | 11 апреля 2017 года, 21:09
10 и 11 мая Stanislavsky.lv будет проводить в Риге на сцене Дома Москвы вторую весеннюю сессию.
Участниками фестиваля станут студенты 4 курса ТУ им. Щепкина со спектаклем "Дневник Анны Франк" и студенты 4 курса ГИТИСа (из мастерской худрука Российского академического молодежного театра РАМТ Алексея Бородина) со спектаклем "Униженные и оскорбленные".
Представлять свои актерские курсы рижскому зрителю будут педагоги Ольга Якушкина (ГИТИС) и Алексей Дубровский (ТУ им. Щепкина, актер Малого театра).
В качестве почетного гостя на фестиваль приедет ведущий российский театральный критик, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.
Более подробную информацию можно получить на странице Stanislavsky.lv в Facebook.