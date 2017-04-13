Культура |

В Happy Art Museum по адресу ул. Дзирнаву 67, на 7 этаже торгового центра GALERIA RIGA состоится выставка работ студии художественной мозаики Вадима Эглитиса-Верника.

Студия покажет новые работы, выполненные по эскизам мозаик виллы Дель-Казале. Эта древнеримская вилла построена в первой четверти IV века н. э. и расположена примерно в 5 км от города Пьяцца-Армерина на Сицилии. Вилла была центральной усадьбой крупного поместья и представляет собой одно из самых роскошных строений подобного рода. Известна она в первую очередь благодаря прекрасно сохранившимся мозаикам, украшающим почти каждую комнату. Эти мозаики являются одной из богатейших коллекций древнеримского искусства и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка открыта с 17 апреля до 5 мая без выходных, время работы с 13:00 - 21:00. Вход свободный.