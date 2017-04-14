Культура |

Фильмы российских режиссеров Андрея Звягинцева и Сергея Лозницы попали в основную программу Каннского кинофестиваля, сообщается в официальном "Твиттере" мероприятия.

Речь идет о фильме Звягинцева "Нелюбовь" и картине Лозницы "Кроткая". "Вслед за "Еленой" и "Левиафаном", "Нелюбовь" стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссер исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод", - прокомментировал включение фильма Звягинцева в программу фестиваля его продюсер Александр Роднянский.

Фильм Звягинцева выйдет на экраны в нынешнем году, он повествует о жизни супружеской пары, проходящей через развод.

Фильм Сергея Лозницы "Кроткая" основан на одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. В основе сюжета повести тоже лежит несчастный брак - между юной девушкой и ростовщиком, за которого она вышла замуж от безденежья.

В 2015 году фильм Звягинцева "Левиафан" получил в Каннах приз за лучший сценарий и еще ряд премий на Западе. Российская аудитория восприняла фильм неоднозначно: часть зрителей посчитала, что в фильме Россия показана в чересчур негативном ключе.

Министр культуры Владимир Мединский, критикуя фильм, отметил, что он создан при финансовой поддержке его ведомства и заявил, что государство больше не будет спонсировать фильмы "снятые по принципу "Рашка-говняшка".

Андрей Звягинцев в интервью Русской службе Би-би-си подчеркнул, что считает свое творение точным отражением жизни в России.