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Новые песни американского музыканта Принса обнародованы через год после его смерти, сообщает Reuters.

Артист скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет у себя дома в Миннесоте. Недавно стали известны подробности его смерти.

Теперь в музыкальных интернет-сервисах появилась песня Deliverance, еще пять композиций выйдут в пятницу, 21 апреля. На диске они будут выпущены 2 июня.

EP-пластинка получила название Deliverance. На ней представлены треки, записанные исполнителем в 2006–2008 годах. Помогал Принсу музыкант Йен Бокселл, который в течение последнего года завершал работу над песнями.