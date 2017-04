Культура |

Комик и актер Билл Мюррей, известный по фильмам «Охотники за привидениями» и «День сурка», занялся литературным чтением под камерную музыку, сообщает The New York Times.

Артисту помогает знаменитый виолончелист Ян Фоглер. Мюррей и Фоглер познакомились в 2013 году, когда летели из Берлина в Нью-Йорк. Они подружились и в итоге придумали совместный проект, который сначала назывался Bill Murray, Jan Vogler & Friends.

Теперь он получил название New Worlds. Помимо литературных чтений туда входят песни. Например, в рамках этой программы Мюррей поет композицию Jeanie With the Light Brown Hair Стивена Фостера и песни из мюзикла «Вестсайдская история», а также читает произведения Уолта Уитмена и Эрнеста Хемингуэя под музыку Франца Шуберта, Иоганна Себастьяна Баха и Астора Пьяццоллы.

Премьера программы в США состоится 20 июля, затем запланирован тур по Северной Америке. В августе должна выйти запись New Worlds.