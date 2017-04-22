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Движение в сторону премьеры нового сезона "Игр престолов" на этот раз случилось особо медленно и мучительно. Мало того что седьмой, предпоследний сезон эпичного шоу будет сокращен, его еще и ждать придется гораздо дольше обычного.

Но канал HBO не забывает болельщиков и периодически их понемногу подкармливает. В частности, минувшей ночью был опубликован нажористый официальный "пак" из пятнадцати кадров.

Там можно наблюдать моменты как комичные, так и пугающие и трагические. Скажем, бравый одичалый Тормунд Великанья Смерть не теряет надежд все-таки хорошенько подкатить к мужественной Бриенне; злокозненная Серсея уже вовсю пристраивается к Железному трону; юная Лианна Мормонт, ставшая настоящим открытием минувшего сезона, "выглядит готовой выступить с очередной речью - вероятно, от имени Джона Сноу"; Мира и Бран, похоже, все еще в бегах, а Тирион и Дейенерис, очевидно, приплыли и сошли таки на берег. И так далее.

Напомним, что не так давно Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу, горячо заверил общественность, что недопоставки "метража" седьмой сезон сторицей компенсирует особо мощным качеством. И у нас нет ни одной причины усомниться в этом.