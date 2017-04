Культура |

Движение в сторону премьеры нового сезона "Игр престолов" на этот раз случилось особо медленно и мучительно. Мало того что седьмой, предпоследний сезон эпичного шоу будет сокращен, его еще и ждать придется гораздо дольше обычного.

First official photos of #GameOfThrones season 7! #GoTs7 https://t.co/FjQHvFtLbJ pic.twitter.com/nBG2Aay9bG