Появились кадры из 7-го сезона "Игры престолов"
Движение в сторону премьеры нового сезона "Игр престолов" на этот раз случилось особо медленно и мучительно. Мало того что седьмой, предпоследний сезон эпичного шоу будет сокращен, его еще и ждать придется гораздо дольше обычного.
First official photos of #GameOfThrones season 7! #GoTs7 https://t.co/FjQHvFtLbJ pic.twitter.com/nBG2Aay9bG— Jon Snow (@LordSnow) April 20, 2017
Но канал HBO не забывает болельщиков и периодически их понемногу подкармливает. В частности, минувшей ночью был опубликован нажористый официальный "пак" из пятнадцати кадров.
First @GameOfThrones Season 7 Promo Pics!!! - https://t.co/jXO1DjBs2J pic.twitter.com/Cv0CwVrFzf— Watchers on the Wall (@WatchersOTWall) April 20, 2017
Там можно наблюдать моменты как комичные, так и пугающие и трагические. Скажем, бравый одичалый Тормунд Великанья Смерть не теряет надежд все-таки хорошенько подкатить к мужественной Бриенне; злокозненная Серсея уже вовсю пристраивается к Железному трону; юная Лианна Мормонт, ставшая настоящим открытием минувшего сезона, "выглядит готовой выступить с очередной речью - вероятно, от имени Джона Сноу"; Мира и Бран, похоже, все еще в бегах, а Тирион и Дейенерис, очевидно, приплыли и сошли таки на берег. И так далее.
Напомним, что не так давно Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу, горячо заверил общественность, что недопоставки "метража" седьмой сезон сторицей компенсирует особо мощным качеством. И у нас нет ни одной причины усомниться в этом.
First look inside Game of Thrones season 7. pic.twitter.com/ZAyU4spTKv— THE TV BUFFS (@TheTVBuffs) April 20, 2017