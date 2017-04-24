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Протоиерей Украинской православной церкви Александр Клименко стал победителем шоу «Голос страны» на канале «1+1», сообщает Страна.ua. Священник представлял команду Тины Кароль.

Клименко исполнил «Чорнобривці», песню «Твої гріхи» вместе с Кароль, а затем композицию «Материнська Любов», которую он повторил вновь после объявления результатов.

Именно песню «Материнська Любов» священник пел на отборе конкурса. Тогда к нему повернулись все четверо наставников.

В финале его соперниками были Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы.

В 2015 году победителем четвертого сезона российского шоу «Голос» на Первом канале стал иеромонах Фотий.

Видео: Голос країни/YouTube