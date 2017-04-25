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8 мая гостем рижского клуба «Культурная линия» станет один из ведущих современных российских театральных критиков - ректор Российского института театрального искусства ГИТИС, член экспертного совета российской национальной театральной премии «Золотая маска» и Общественного совета Министерства культуры России Григорий Заславский. Человек, который знает о происходящем в современном российском театральном пространстве все.

Местным театралам представится замечательная возможность побеседовать с гостем на самые разные волнующие и может быть даже щекотливые темы, связанные с современным театром.

Прав ли был Константин Райкин, когда несколько месяцев назад заявил о том, что российский театр находится под давлением цензуры? Что в действительности стоит за скандалом вокруг запрещенной в Новосибирске оперы «Тангейзер»?

Почему среди лауреатов «Золотой маски» так много откровенно провокационных спектаклей и по каким критериям нынче раздают эту премию? Высоки ли шансы на выживание у тех театров, которые стараются бережно относиться к классике и традициям русской театральной школы? Должны ли быть границы у творческого хулиганства?

Встреча состоится 8 мая, в 19.00 в конференц-зале отеля Tallink. Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: kulturaslinija@gmail.com.

Заславский - один из самых читаемых рецензентов и авторитетных театральных экспертов России. И прежде всего в молодежной среде. На пост руководителя крупнейшего в мире театрального университета он был назначен в ноябре 2016 года. Это назначение вызвало целый шквал противоречивых откликов, но сегодня все эти страсти поутихли - уж слишком много существенного успел сделать новый ректор на своем посту.

Например, выпускники ГИТИСа учредили персональные стипендии для актёров и режиссёров, а в предстоящем учебном году здесь впервые наберут свои актерские курсы такие маститые режиссеры, как Андрей Кончаловский и Миндаугас Карбаускис. Не случайно в своем недавнем интервью Григорий Заславский признался: его цель – вывести ГИТИС в пятёрку лучших театральных вузов мира.

«Мне интересен любой театр. Но я далеко не все готов принять и счесть театром. Вопрос качества в искусстве является существенным. Возможности искусства - безграничны, но меру знать надо.

Любое искусство - это провокация. Любое! Но я в таких случаях вспоминаю фразу американского философа Джона Рёскина, который говорил: «Моя свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос моего ближнего»….

Многие проблемы сегодняшней культуры - в отсутствии культурного диалога. Диалоги и споры о культуре у нас легко уподобить трудному разговору старорежимных вкусов матушки со своей дочерью-переростком о премудростях секса. Мать не может подобрать подходящие слова, дочь не понимает, что, собственно, ей хотят сообщить. Обе уверены, что знают все. Обе убеждены в правоте собственного взгляда….»

**Григорий Заславский приедет в Ригу в рамках международного фестиваля дипломных спектаклей театральных вузов Stanislavsky.lv, который 10 и 11 мая будет проходить на сцене Дома Москвы. **

11 мая в 19.00 студенты возглавляемого им ГИТИСа из мастерской режиссера Российского Академического Молодежного театра Алексей Бородина представят спектакль по одноименному роману Достоевского «Униженные и оскорбленные».

Фото: пресс-фото, static.life.ru