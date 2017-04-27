Культура |

18 мая в 19:30 в квартале улицы Калнциема выступит российская группа АлоэВера. Музыка АлоэВера — это экспериментальный диско-поп про романтику, легкий цинизм, воздушность, чистоту, секс и порочность.

Пять лет назад пятеро музыкантов из Екатеринбурга собрали группу. А в октябре 2016-го выпустили свой пятый альбом — «Как Боги», который стал бестселлером предпродаж в русском iTunes, наряду с Леди Гагой и Робби Уильямсом.

«Мы впервые будем выступать в Риге, - рассказывает солистка группы АлоэВера Вера Мусаелян. - Первое свидание всегда волнительно, но мы за то, чтобы с самой первой встречи предстать друг перед другом настоящими, отбросив стыд, скромность, страхи и предрассудки. Мы пришли жить, танцевать и целоваться».

За 5 лет своего существования успела выпустить 5 альбомов, снять 5 клипов, записать песню с Земфирой и американцами Brazzaville, выступить в эфире «Вечернего Урганта», телеканала «Дождь» и «Нашего Радио», войти в топ лучших женских песен года по версии журнала «Русский репортер», несколько раз объездить Россию с гастролями и стать хедлайнерами множества крупных музыкальных фестивалей.

Это музыкальное событие обещает стать особенным. До премьерного выхода группы АлоэВера на сцене квартала Калнциема выступит режиссер Нового рижского театра Владислав Насташев. Вход свободный с 18:00.

Организаторами первого в Риге выступления группы АлоэВера выступило маркетинговое агентство PR LINIJA при поддержке творческого коллектива Kalnciema Kvartāls.