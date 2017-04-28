Культура |

После встречи посла Латвии в США Андриса Тейкманиса с представителями Департамента государственной безопасности США все же могут быть выданы рабочие визы актерам Латвийского национального театра для участия летом в празднике латышской песни в Балтиморе.

Следует, однако, дождаться окончательного решения Службы гражданства и миграции США.

Тейкманис в телефонном разговоре с агентством ЛЕТА сказал, что провел встречу, и выразил надежду, что актеры получат рабочие визы. Ранее актеры получили от Департамента государственной безопасности США отказ, который был мотивирован тем, что спектакль, который они планировали показать, не является произведением латышского автора, и его показ в Америке не имеет культурно-исторического значения.