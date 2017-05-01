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То, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный раскачивает российское политическое болото при помощи митингов и акций протеста - это здорово, но это не сможет повлиять на происходящее в стране. Об этом в интервью интернет-проекту "Говорящие головы" заявил лидер российской рок-группы Lumen Рустем Булатов.

Таким образом он прокомментировал акции протеста, прошедшие в марте по всей России. Булатов считает, что данные акции не смогут ни на что повлиять, поскольку, по его словам, на российском политическом поле сложились совершенно другие правила.

"То, что Навальный раскачивает российское политическое болото - это здорово. Но у нас на российском политическом поле сложились совершенно другие правила. Процесс виртуального "убийства" политических оппонентов действующей власти - это процесс перманентный и эффективный. Как только в оппозиции появляется более или менее значимая фигура, по ней тут же наносится информационный удар и спустя какое-то время лидера этого нового движения можно списывать. На мой взгляд, жизнеспособна только одна модель, когда создается политическое движение, в котором лидеров несколько", - считает Булатов.

Он также рассказал, что выходу альбома "Свобода" (песня которого "Государство" стала хитом и визитной карточкой группы Lumen), поспособствовали именно происходящие в России события.

"Этому альбому предшествовало очень много событий. За очень короткий период времени случилась масса неприятных вещей и это ощущение, что все движется не туда, висело в воздухе. В стране проходили массовые протесты пенсионеров против отмены монетизации льгот, из телевизора доносились ура-патриотические настроения, теракт в Беслане и т.д. На фоне всего этого началось то, что в нашей стране называется "закручиванием гаек". Начали менять политическое поле, изменили закон о референдуме, запретили голосовать против всех, начали выстраивать то, что сейчас называется "вертикалью власти", изменили бюджетную политику, отобрали у регионов право распоряжаться частью собираемых налогов на собственные нужды. Были сделаны четкие шаги в сторону от демократии под лозунгами того, что наша страна к демократии не готова. Я всегда придерживался другой точки зрения. Именно на фоне всего этого и была записана песня "Государство"" - рассказал рок-музыкант.

Он отметил, что группа до сих пор продолжает исполнять эту песню, поскольку она по-прежнему актуальна.

"Эта песня по-прежнему для нас актуальна. То, что происходит в стране, не может оставить нас равнодушными. Несмотря на продекларированную "как бы" вертикаль власти за последнее время у нас обнаружились губернаторы-взяточники. Кто их туда поставил? Почему они столько времени занимались тем, чем они занимались? Над ними есть уполномоченные представители, которые являются доверенными лицами президента. Почему они не видели того, что творится у них под носом в регионах? Почему у офицера полиции в квартире находят миллиарды? Как это произошло? Получается, что этой вертикали власти фактически нет.

Она не построена. Альтернативы этому тоже нет. Построенная система не работает и попытки создать какую-то новую систему тоже не прикладываются. А все попытки предложить альтернативу "снизу" - вы сами все видели 26-го марта", - сказал Булатов.

Добавим, лидер Lumen также рассказал, что помимо написания музыки, ведет свой собственный видеоблог на Youtube, где показывает города, в которых он бывает.

"Я снимаю все подряд. Некоторым городам, таким как Кострома или Тольятти, "досталось" от меня. Безусловно, каждый город можно показать с привлекательной стороны, но у меня нет такой задачи. Я просто путешествую, общаюсь с разными людьми, высказываю свои собственные эмоции и комментарии по поводу событий, которые происходят в мире параллельно моим перемещениям. Даже с той поры, как мы отправились в тур — с середины февраля, уже столько произошло важного в России и в мире: акции протеста в Минске 25 марта, в России - 26 марта, не стало Евтушенко, теракт в Санкт-Петербурге. Все это безусловно откладывает отпечаток на то, что попадает в кадр, и о чем за кадром идет разговор. Это такая "хроника наших дней"" - сказал музыкант.

Российская рок-группа Lumen была основана в 1998 году. Полную версию видеоинтервью с лидером группы Lumen Рустемом Булатовым можно посмотреть здесь.