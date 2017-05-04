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В День восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая в Риге, а также многих других городах нашей страны пройдут праздничные мероприятия - концерты, марафон латвийских кинофильмов, будут открыты мастерские для детей и взрослых, а также состоятся международные соревнования фейерверков.

#ApskaujLatviju

В этом году, открывая празднования в честь столетия государства, 4 мая состоится масштабная акция под названием "Обними Латвию", организованная Министерством внутренних дел в сотрудничестве с Бюро 100-летнего юбилея Латвийского государства от Министерства культуры, организациями Latvijas mazpulki и Jaunsardze и латвийскими самоуправлениями.

В рамках акции планируется посадить вокруг Латвии сотню дубов, символизирующих стражей духовности Латвии. Акция, в рамках которой по всей длине границы Латвии встретятся руки и сила духа ее жителей, направлена на укрепление чувства единства и принадлежности народа Латвии.

4 мая вдоль латвийской границы на территории 45 самоуправлений будут высажены дубы, которые будут отмечены особым знаком. Запланированные места посадки дубов уже отмечены на интерактивной карте в Интернете.

Организаторы акции "Обними Латвию" приглашают жителей принять участие в данном мероприятии, чтобы почтить память своих предков.

Принять участие в акции и отметить на интерактивной карте посаженный к 100-летию Латвии дуб может любой желающий. Саженец нужно сфотографировать и отправить фото и координаты создателям карты. С целью привлечения внимания общества организаторы акции призывают документировать процесс посадки дуба, создавая фото-, аудио- и видеоистории, и делиться своим опытом в социальных сетях, отмечая хештегами #ApskaujLatviju и #LV100.

Праздничные мероприятия в Риге

У памятника Свободы в праздничный день будет составлена традиционная цветочная композиция, пройдут торжественная церемония возложения цветов, дефиле духовых оркестров латвийских учебных заведений и концерт. Небывалое праздничное мероприятие проходит в липовой аллее на бульв. Бривибас, а в 13.00 у памятника Карлису Улманису в рамках акции "Обними Латвию" был высажен дуб.

Портал mixnews.lv вел ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ с мероприятия.

В Верманском парке выступают детские и молодежные фольклорные ансамбли, коллективы нацменьшинств, группа Raxtu Raxti, а завершает праздничную программу шествие народных костюмов, которое началось на Ратушной площади в 13.00.

В 14.00 часов у памятника Свободы сегодня будет составлена традиционная цветочная композиция, пройдут торжественная церемония возложения цветов, дефиле духовых оркестров латвийских учебных заведений и концерт.

Портал mixnews.lv с 14.00 часов будет вести ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ с мероприятия.

С 17.00 до 24.00 на набережной 11 ноября будет проходить праздничное мероприятие "Весна. Рок. Даугава", в котором примут участие известные латвийские рок-группы. В 21.00 начнутся международные соревнования фейерверков с участием гостей из Мексики, Англии и Финляндии.

Мероприятие закончится в 23.40 праздничным фейерверком.

В течение всего дня во многих местах в столице будут проходить праздничные концерты, творческие мастерские и другие мероприятия для детей.

Проезд в общественном транспорте в Риге 4 мая будет бесплатным.

Более подробная информация об участниках, времени и месте проведения мероприятий размещена на сайте www.kultura.riga.lv, а также в буклетах, которые можно получить в центрах приема посетителей Рижской думы, рижских культурных центрах, филиалах Рижской центральной библиотеки и информационно-туристических центрах.

Праздничные мероприятия в Юрмале

4 мая, в Юрмале уже третий год подряд состоится посвященный годовщине восстановления независимости Латвийской Республики и получивший широкий отклик общества велозаезд ко Дню независимости. Чтобы обеспечить успешный ход спортивного мероприятия, в городе Юрмале 3 и 4 мая вступят в силу несколько существенных ограничений движения.

С 12:00 часов 03.05.2017 до 16:00 часов 04.05.2017 запрещена остановка и стоянка транспортных средств на многих юрмальских улицах.

Подробнее с ограничениями в движении можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Организаторы Велозаезда ко Дню независимости приносят свои извинения за доставленные неудобства из-за ограничений сообщения.

Праздничные мероприятия в Елгаве

В этот знаменательный день Елгавское городское самоуправление, Елгавская городская библиотека, Елгавская средняя школа ремесел и художественная студия Mansards приглашают жителей и гостей города на традиционный "Праздник белой скатерти", который будет происходить во дворе Елгавской городской библиотеки. Начало - в 13.00. На мероприятии выступят Зане Янчевска и Андрис Даниленко с программой "Мы здесь, Латвия!".

Праздник продолжится на острове Паста. 4 мая в 17.00 жителей Елгавы, а также гостей города приглашают на праздничный концерт "Я тебе свою песню даю" (Es tev savu dziesmu dodu). Более подробная программа мероприятий ЗДЕСЬ.

Праздничные мероприятия в Вентспилсе

В 9:00 в рамках кампании "Обними Латвию" в парке Шведский вал состоялась посадка дуба. С торжественной речью ко всем присутствующим обратился председатель Вентспилсской городской думы Айварс Лембергс, представитель Министерства внутренних дел Латвии, а также выступил Вентспилсский смешанный хор "Ливземе".

В 12:00 на Ратушной площади начался концерт "Праздник белой скатерти".

Белая скатерть служит символом единства и сплочения – накрыты столы с народными танцами и песнями вместе с молодежным коллективом народного танца Вентспилсской высшей школы "Страутугунс", Вентспилсским коллективом народного танца среднего поколения "Страутугунс" и Вентспилсской фольклорной группой "Лайпа". Полная программа мероприятий доступна ЗДЕСЬ.